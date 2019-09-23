شكرا لقرائتكم رامي ربيعة: نحاول التأقلم مع الجهاز الفني الجديد وهناك تجانس كبير بين اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال ربيعة عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على الفوز، نجحنا في تحقيق فوز هام في بداية الموسم..المعسكرات الطويلة مملة، كنا في معسكر من قبل مباراة الزمالك، والجهاز الفني قام بالتدوير في مباراة اليوم".
وتابع :"نحاول التأقلم مع الجهاز الفني الجديد، وهناك تجانس كبير بين اللاعبين لأنهم يشاركون مع بعض منذ فترة".
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