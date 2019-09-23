شكرا لقرائتكم رامي ربيعة: نحاول التأقلم مع الجهاز الفني الجديد وهناك تجانس كبير بين اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على سموحة بهدف نظيف، والتي جاءت في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ربيعة عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على الفوز، نجحنا في تحقيق فوز هام في بداية الموسم..المعسكرات الطويلة مملة، كنا في معسكر من قبل مباراة الزمالك، والجهاز الفني قام بالتدوير في مباراة اليوم".

وتابع :"نحاول التأقلم مع الجهاز الفني الجديد، وهناك تجانس كبير بين اللاعبين لأنهم يشاركون مع بعض منذ فترة".