شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. الزمالك يحسم نتيجة الشوط الأول ضد الاتحاد بهدف مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم فريق الزمالك نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد الاتحاد السكندري لصالح بهدف مصطفى.

ويلتقى الزمالك ضد الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز والمقامة على أرضية ملعب استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة والتى يسعى فيها المارد الأبيض الى بداية المنافسة وبقوة على لقب أشهر بطولة محلية بعد خسارتها النسخة الماضية لصالح النادى الأهلي.

وجاء هدف مصطفى محمد فى الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول أثر تسديدة قوية على يمين عماد السيد لتسكن المرمى وتصبح النتيجة هدف دون رد ضد الاتحاد السكندري.

وجاء التشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري مكونا من اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - امام عاشور - محمد أونجم

خط الهجوم : خالد بوطيب ومصطفي محمد

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور– أسامة عزب

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خط للوسط: نور السيد – خالد الغندور - كريم الديب - إيمانويل أوكوي

خط الهجوم: خالد قمر- محمد ناجي جدو

ومنح الهدف المبكر لفريق الزمالك ضد الاتحاد السكندري التفوق خلال فعاليات الشوط وفرض الأبيض كلمته بعدما بدأ اللاعبون المباراة بضغط عالي على المنافس الساحلي الذى فشل فى الصمود لأكثر من 6 دقائق حتى استطاع مصطفى محمد مهاجم الأبيض تسجيل الهدف الأول.

حاول الزمالك بعدها الوصول والتنويع الهجومى للهجمات الا أن الفريق السكندرى بقيادة طلعت يوسف حاول علاج الأخطاء التى وقع فيها وأغلق المساحات الخلفية فى الفريق حتى أنه استطاع الخروج بفارق الهدف المبكر فقط لصالح الأبيض على أمل التعديل فى الشوط الثاني من المباراة.

بادر لاعبو الزمالك بالهجوم من الدقيقة الأولى ومن أول هجمة منظمة فى الدقيقة السادسة يسدد مصطفى محمد كرة بيساره قوية يخطأها عماد السيد حارس مرمى الزمالك محرزا الهدف الأول للقلعة البيضاء .

بعدها دانت السيطرة للاعبو الزمالك وحاولوا تهدئة الملعب ، وامتلكوا منطقة الوسط بفضل تحركات إمام عاشور الذى قام بصناعة العديد من الفرص وفى الدقيقة العاشرة يقود التونسى حمدى النقاز ظهير أيسر الزمالك هجمة ويقوم بصناعة عرضية يتصدى لها عماد السيد .

وفى الدقيقة 13 يحتسب امين عمر حكم المباراة ضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حمدى النقاز ويلعبها قوية يتصدى لها عماد السيد بنجاح ، دخل لاعبو الإتحاد السكندرى المباراة بداية من الدقيقة الـ16 وبالفعل سنحت لهم فرصة حقيقية فى الدقيقة 20 عن طريق الأوغندى إيمانويل اوكوى الذى وصلته كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية إلا أن محمود علاء مدافع الزمالك تصدى للكرة بكل فدائية وتصل لمحمد عواد حارس الأبيض بسهولة ، وفى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول حاول لاعبو الزمالك العودة للمباراة من جديد عن طريق بناء الهجمات من منطقة وسط الملعب عن طريق خطورة إمام عاشور وتألق مصطفى محمد فى الخط الهجومى ، وهو ما دفع طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد لإجراء اولى التغييرات بخروج صبرى رحيل ونزول هشام محمد لتأمين منطقة الوسط ، وفى الدقيقة 43 يشهر أمين عمر اول كارت أصفر لعبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك للخشونة المتعمدة مع احد لاعبى الإتحاد ، بعدها بدقيقتين يطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بعدما احتسب ضربة حرة مباشرة لصالح الإتحاد تصدى لها خالد قمر مهاجم الفريق ووضعها سهلة فى يد محمد عواد