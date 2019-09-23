شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض مرانه الاخير اليوم قبل السفر الى تونس لمواجهة اهلى بنى غازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى المران الأخير قبل السفر غدا إلى تونس ، تحضيرا لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى الجمعة المقبل ، فى إياب منافسات دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران غلب عليه الحصص البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال “بويان ستماتوفيتش” من شأنها الأرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

كما تطرق لخوض تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة فيما خاض حراس المرمى تدريبات أبرزها قياس رد فعل لدى كل حارس مرمى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.

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في سياق مختلف أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق يعد احد أفضل اللاعبين فى مصر.

بسؤاله عن استبعاد اللاعب الدولى من تونس :”صادق أنهى برنامجه العلاجى تحت إشراف الجهاز الطبى إلا أن جاهزيته البدنية لم تكتمل بعد”.

وأتم مدير الكرة للدراويش :”اللاعب الدولى سيكون له دورا مؤثرا بعد اكتمال جاهزيته على كافة الأصعدة”.

ويحل الدراويش ضيفا على أهلى بنى غازى الليبى مساء الجمعة باستاد المنستير لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.