شكرا لقرائتكم "يويفا" يدرس إجراء تعديلات جديدة على دوري أمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دراسة إجراء تعديلات على بطولة دوري أمم أوروبا، التي انطلقت النسخة الأولى منها العام الماضي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التغييرات المحتملة سيجرى مناقشتها من قبل اللجنة التنفيذية (يويفا) خلال اجتماعها في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا يوم الثلاثاء.

وقد تشهد النسخة المقبلة التي تنطلق في خريف 2020 مشاركة 16 منتخبا بدلا من 12 منتخبا في منافسات القسم الأول.

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وفي حالة تنفيذ هذه التعديلات، سيصب ذلك في مصلحة المنتخب الألماني، حيث لن يهبط بذلك إلى منافسات القسم الثاني، كما ستستفيد منتخبات بولندا وكرواتيا وأيلسندا بشكل مماثل.

وقالت مصادر من (يويفا) إن بطولة دوري الأمم تحظى بترحيب كبير، وإن التعديلات التي تقضي بزيادة عدد المباريات ستلقي مزيدا من الضوء على ردود الفعل الإيجابية.

وكان المنتخب البرتغالي قد توج بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم بالفوز على نظيره الهولندي 1 - صفر في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة بورتو البرتغالية في يونيو الماضي.