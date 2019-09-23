ثلاثة أسباب وراء توهج شالكه

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يواصل شالكه نسقه التصاعدي من مباراة تلو الآخرى.

يبدو أن فريق شالكه عازم بقوة على تجاوز كبوة الموسم الماضي والذهاب بعيدا هذا الموسم في "البوندسليغا". الفريق الأزرق أطاح نتيجة وأداء بأكثر من خصم ويواصل نسقه التصاعدي من مباراة تلو الآخرى. ثلاثة أسباب وراء تألق شالكه.

جذب فريق شالكه الألماني الأنظار بقوة في الآونة الأخيرة، ففي أقل من أسبوع واحد فقط استطاع الفريق الأزرق أن يكتسح بادربون بخماسية في عقر داره، ويحقق انتصاراً ثميناً على ماينز العنيد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ويحتل شالكه حالياً المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وتفصله فقط ثلاث نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ. ويلاحظ أن نسق شالكه يتصاعد من مباراة إلى آخرى، ففي وقت وجيز للغاية بدأت تظهر لمسة المدرب دافيد فاغنر على الفريق.

صلابة دفاعية

في الموسم الماضي، اهتزت شباك شالكه 55 مرة وكان من ضمن قائمة الفرق، التي تعاني كثيراً على مستوى الخط الخلفي، إلاّ أن الأمر تغير تماماً هذا الموسم مع المدرب فاغنر، الذي يولي أهمية كبيرة للدفاع.

وبلغة الأرقام تلقت شباك شالكه الآن خمسة أهداف في خمس مباريات، وهو ما يعد معدلاً جيداً للغاية، حيث ظل المدرب فاغنر وفياً لفلسفته الكروية بالاعتماد على أربعة مدافعين عوضاً عن خطة ثلاثة مدافعين، والتي كان يعتمد عليه المدرب السابق دومينيك توديسكو، حسب موقع "شبورت" الألماني.

توهج حارث

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يعيش أمين حارث فترة ذهبية برفقة فريق شالكه. فمن مباراة لأخرى يواصل الدولي المغربي، خطف الأنظار بمستواه الرائع فوق المستطيل الأخضر، ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في "البوندسليغا".

وانفجر "الساحر" حارث بشدة في مباراة بادربون، فقد نجح في تسجيل ثنائية مميزة. كما أنه قاد شالكه إلى تحقيق فوز ثمين على ماينز، وذلك بتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة. ويستفيد الدولي المغربي من ثقة المدرب فاغنر، الذي يراهن على حارث من أجل خلخلة دفاعات الخصوم وإلحاق الهزيمة بها.

ويمتلك أمين حارث الحافز من أجل مواصلة التألق في هذا الموسم، فقد مر الدولي المغربي بفترة صعبة للغاية في الموسم الماضي سواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه، فضلاً على أنه كان بين اللاعبين، الذين كان مستقبلهم غامضاً مع شالكه.

روح عالية

مر شالكه بمشاكل عديدة في الموسم الماضي وكان في فترة من فترات "البوندسليغا" من الفرق المهدد بالنزول إلى القسم الثاني، إلاّ أن شالكه يبدو هذا الموسم في حلة جديدة للغاية، خاصة مع التغيرات التي شهدتها تشكيلة الفريق بقيادة المدرب دافيد فاغنر.

واستطاع دافيد فاغنر إخراج أفضل ما في جعبة لاعبيه، ودفعهم دائماً إلى تقديم الأفضل فوق المستطيل الأخضر، إذ يمتلك فاغنر قدرة مميزة على تحفيز لاعبيه، الذين يلعبون بروح عالية للغاية ويقاتلون بشدة في كل مباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويبدو أن شالكه عازم على محو خيبة أمل الموسم الماضي، وإنهاء الموسم في مراكز متقدمة تخول له لعب في المسابقات الأوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.