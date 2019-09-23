الإثنين 23 سبتمبر 2019
سربت صحيفة "ميرور" البريطانية اسم اللاعب الذي سبفوز بجائز أفضل لاعب في العالم اليوم الإثنين والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم الثلاثي ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس وفيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول.
تسريب اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم
وكشفت صحيفة ميرور أن فيرجل فان دايك هو من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم اليوم.
يذكر أن فان دايك كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا أيضا منذ 3 أسابيع بعد منافسة مع رونالدو وميسي أيضا.
موعد توزيع جوائز الأفضل في العالم
وسيقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والثامنة والنصف بتوقيت مصر في مسرح “لا سكالا” بمدينة ميلان.
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