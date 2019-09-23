مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد في الدوري المصري

الإثنين 23 سبتمبر 2019 الزمالك أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة نادي الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمى Advertisements عبد الله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – حمدى النقاز في خط الدفاع أحمد سيد زيزو – فرجاني ساسي – امام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط خالد بوطيب ومصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – يوسف اوباما – أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عبد الشافي – عمر السعيد. وحرص لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ارتداء قميص يحمل صورة الطفل الراحل أدهم الكيكي الذي وافته المنية أثر حادث طريق، وذلك أثناء سفره إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب لتشجيع الزمالك في مباراة السوبر المصري،.

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