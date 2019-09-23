المولد خارج حسابات الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أرجع الجهاز الطبي في نادي الأهلي غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم سعيد المولد عن التدريبات بعد أن أبعده المدير الفني الموقت صالح المحمدي عن المباراة الماضية أمام الفتح في الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0، إلى تعرض اللاعب لإصابة في الركبة، يحتاج على إثرها إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى نحو أسبوعين.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بين جمهور الأهلي والمولد بعد أن أبدت الأولى عدم رضاها على أدائه وعدم تطور مستواه، حتى إن الأخير استسلم في مباراة فريقه الودية أمام ضمك خلال فترة التوقف الماضية لهتافات الجماهير له في الملعب وطلب استبداله بعد مرور نحو 10 دقائق فقط من المباراة.

وبات من المؤكد عدم مشاركة اللاعب في مواجهة فريقه الجمعة المقبل أمام النصر ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.