المجزل يغري القادسية للابتعاد بصدارة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يخطط القادسية إلى توسيع المضي قدما في صدارة فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما يستضيف اليوم فريق المجزل في إطار لقاءات الجولة السادسة.

ويملك القادسية 13 نقطة في المركز الأول، فيما للمجزل 4 نقاط فقط في المركز الـ16 وهو ما يغري القادسية لتحقيق الفوز والتربع بارتياح على الصدارة، آملا في الوقت نفسه نجاح الجيل في عرقلة العين، حيث يحتل العين المركز الثاني برصيد 11 نقطة، مقابل 8 نقاط للجيل صاحب المركز السابع.

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كما يلتقي الشعلة بضيفه جدة. ويملك الشعلة 6 نقاط في المركز الـ11، فيما يقبع جدة في المركز الـ20 الأخير برصيد نقطتين.

ويستضيف الباطن نظيره النجوم بحثا عن الفوز والانتقال نحو المقدمة، حيث يملك الباطن 8 نقاط في المركز الثامن، أما النجوم فله 3 نقاط في المركز الـ17.

ويحل النهضة صاحب المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، ضيفا على التقدم صاحب المركز الـ19 برصيد 3 نقاط.

نتائج هذه الفرق في الجولة الخامسة الماضية، أسفرت عن فوز القادسية على النهضة 2-1، وتعادل النجوم مع حطين 1-1، وفوز المجزل على الجيل 2-1، وفوز العين على الطائي 1-0، وتعادل الباطن مع الجبلين 2-2، وكذلك تعادل الشعلة مع أحد 1-1، وخسارة جدة من نجران 1-2.