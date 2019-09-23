مندش يفرض نفسه على المحمدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرض اللاعب سلطان مندش نفسه على المدير الفني الموقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، صالح المحمدي للظهر في الجولات المقبلة، بعد أن قدم مستوى رائعا بجانب زميله عبدالرحمن غريب في المباراة التجريبية التي خاضها الأهلي أمس الأول أمام الانتصار، استعدادا لمواجهة النصر الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز الأهلي على الانتصار 4 - 1، تبادل تسجيلها سلطان مندش في الدقيقة 24 وعبدالرحمن غريب في الدقيقتين 27 و90، وسلمان المؤشر في الدقيقة 73.