عنصرية الإيطاليين تقلق الفيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ روما

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو لسلطات كرة القدم الإيطالية، أن عقوبة الحظر من دخول الاستادات مطلوبة لمكافحة مشكلة العنصرية.

وتأتي تصريحات إنفانتينو بعد وقائع العنصرية التي صدرت عن بعض مشجعي فريق أتالانتا في مباراة فيورنتينا أمس الأول بالدوري الإيطالي.

ويواجه أتالانتا عقوبات انضباطية محتملة بعد صافرات وصيحات مشجعيه ضد مدافع فيورنتينا البرازيلي دالبرت هنريك، والذي دفع بالحكم دانييلي أورساتو لإيقاف المباراة نحو 3 دقائق.

Advertisements

وتلقى المشجعون تحذيرا عبر الإذاعة الداخلية للاستاد بأن المباراة ستلغى حال واصلوا إهاناتهم العنصرية للاعب.

وقال إنفانتينو في تصريحات على قناة «راي 2» الإيطالية «الوضع في إيطاليا لم يتحسن وهي مشكلة خطيرة، هؤلاء الناس يجب تحديد هويتهم ومنعهم من دخول الاستادات مثلما حدث في إنجلترا لتوقيع عقوبات عليهم، يجب ألا نخشى إدانة هؤلاء العنصريين، علينا مكافحتهم حتى النهاية».

ووقعت أحداث أمس الأول على استاد إينيو تارديني الخاص بفريق بارما، والذي يخوض عليه أتالانتا مبارياته لحين انتهاء عمليات التجديد بملعبه.

وحدثت وقائع مماثلة في وقت سابق من الموسم الحالي عندما وجهت جماهير كالياري إهانات مماثلة لمهاجم انتر ميلان البلجيكي روميلو لوكاكو، كما استهدفت جماهير فيرونا لاعب خط وسط ميلان الإيفواري فرانك كيسي خلال مباراة الفريقين.