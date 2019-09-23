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منتخب الكرة النسائية يبدأن معسكرا مغلقا لمدة ثلاثة أيام بدءا من الخميس...

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جدة - عمرو شويل يدخل منتخب الكرة النسائية معسكرا مغلقا لمدة ثلاثة أيام بداية من الخميس المقبل تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفنى للمنتخب وذلك للتعرف على مستوى اللاعبات اللاتي سبق أن وقع عليهن الإختيار من قبل .

 

وصرح حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب الكره النسائية  أن المعسكر سيقام أسبوعيا  حتى موعد انطلاق مسابقة الدورى يوم 18 أكتوبر القادم فى اطار الإستعدادات لتصفيات بطولة أفريقيا التى تنطلق أول يناير 2020 .

 

واشار عبد اللطيف أن اول تجمع للمنتخب بالقوام الأساسي سيكون أول نوفمبر القادم لمدة أسبوع ونفس المدة فى أخر الشهر نفسه استعدادا للمشاركة فى بطولة شمال افريقيا التى تقام فى شهر ديسمبر بتونس.

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