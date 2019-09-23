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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت



ينطلق موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت يوم السبت القادم 28 سبتمبر فى تمام الساعة التاسعة مساء بإياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت ونتيجة الذهاب



موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت حيث استطاع المارد الأحمر بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر الفوز فى لقاء الذهاب بهدفيت نظيفين.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت ونتيجة الذهاب وموقف الجماهير



موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت ونتيجة الذهاب حيث أكد مسئولو الأحمر أن عدد الجماهير المقرر لها حضور مباراة إياب دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية، والمقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة بما يعادل 5 آلاف مشجع.

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 5 آلاف مشجع أهلاوي في مدرجات ملعب السلام أمام فريق كانو سبورت، على أن تبدأ عملية بيع التذاكر في الأيام القليلة القادمة.

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نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث تمكن المارد الأحمر بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر من تحقيق بداية جيدة فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى بالفوز على سموحة بهدف دون رد سجله رمضان صبحى فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب برج العرب.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث سجل رمضان صبحى هدف فوز المارد الأحمر على الفريق السكندرى ملعب برج العرب بالإسكندرية والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريقين فى بطولة الدوري العام.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث تعرض مروان محسن مهاجم الأحمر لإصابة قوية فى الوجه خلال مواجهة الفريق السكندرى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريقين فى بطولة الدوري العام، ليغادر اللاعب المباراة.

ودفع فايلر بالنيجيري جونيور أجاي بدلاً منه لقيادة هجوم الفريق الأحمر أمام سموحة.