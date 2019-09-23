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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث تمكن المارد الأحمر بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر من تحقيق بداية جيدة فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى بالفوز على سموحة بهدف دون رد سجله رمضان صبحى فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب برج العرب.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث سجل رمضان صبحى هدف فوز المارد الأحمر على الفريق السكندرى ملعب برج العرب بالإسكندرية والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريقين فى بطولة الدوري العام.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث تعرض مروان محسن مهاجم الأحمر لإصابة قوية فى الوجه خلال مواجهة الفريق السكندرى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريقين فى بطولة الدوري العام، ليغادر اللاعب المباراة.

ودفع فايلر بالنيجيري جونيور أجاي بدلاً منه لقيادة هجوم الفريق الأحمر أمام سموحة.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث تواجد فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق السكندرى على دكة فريقه خلال مواجهة الأهلى على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ويتقدم فيها الأحمر بهدف دون رد.

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نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري والتقطت عدسة "الخليج 365" حوارا جانبيا استعاد به ناصر ماهر لاعب الأهلى المعار لسموحة ذكرياته داخل القلعة الحمراء مع حسين الشحات جناح القلعة الحمراء.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



وجاء تشكيل الأهلي ضد سموحة مكون من : محمد الشناوي فى حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلى معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو ورمضان صبحي ومروان محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



وجاء تشكيل سموحة مكون من : الهانى سليمان فى حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح ورجب نبيل ومحمود عزت ويوسف ديوب وإسلام جمال وأحمد حمص وإيدى يمومو ومحمد الترهونى وشريف رضا ورونالد وانجا.