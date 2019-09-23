شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. الزمالك يسيطر ويسجل هدف فى الربع ساعة الأولى ضد الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض نادى الزمالك كلمته خلال فعاليات الربع ساعة الأولى من مباراته ضد الاتحاد السكندري والمقامة حاليا وذلك بعدما بدأ اللاعبون المباراة بضغط عالي على المنافس الساحلي الذى فشل فى الصمود لأكثر من 6 دقائق حتى استطاع مصطفى محمد مهاجم الأبيض تسجيل الهدف الأول.

وجاء هدف مصطفى محمد فى الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول أثر تسديدة قوية على يمين عماد السيد لتسكن المرمى وتصبح النتيجة هدف دون رد ضد الاتحاد السكندري.

ويلتقى الزمالك ضد الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز والمقامة على أرضية ملعب استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة والتى يسعى فيها المارد الأبيض الى بداية المنافسة وبقوة على لقب أشهر بطولة محلية بعد خسارتها النسخة الماضية لصالح النادى الأهلي.

وجاء التشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري مكونا من اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - امام عاشور - محمد أونجم

Advertisements

خط الهجوم : خالد بوطيب ومصطفي محمد

جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور– أسامة عزب

خط للوسط: نور السيد – خالد الغندور - كريم الديب - إيمانويل أوكوي

خط الهجوم: خالد قمر- محمد ناجي جدو