شكرا لقرائتكم فايلر: كنا الأفضل في المباراة رغم إجهاد الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة أما المنافس فأتيج له فرصة وحيدة..تراجع الأداء يرجع إلى الإرهاق الذي أصاب اللاعبين من رحلة غينيا ثم مباراة الزمالك، والتلاحم في المباريات".
وعلق فايلر على إصابة مروان محسن قائلاً :"لا أعلم حجم إصابة مروان محسن ولكنها تبدو قوية أتمنى أن لا يغيب كثير عن الفريق".
وشدد فايلر أن يسعى لتطوير مستوى اللاعبين، مؤكداً أن أمام فريقه الكثير لكي يقدمه، خاصة أننا نعتمد في خطتنا على الكرة الهجومي، مضيفاً أن الإصابات لها دور في نتائج الفريق، وأنه يحاول استكشاف اللاعبين في الوقت الحالي من أجل الوقوف على التشكيل الأمثل.
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