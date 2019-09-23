مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد فى الدوري المصري اليوم الإثنين 23-9-2019 بث مباشر بدون تقطيع..

تنطلق فى الثامنة مساء اليوم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندرى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس.

ويفتتح الزمالك مسيرته المحلية فى الموسم الجديد، عند استضافة نظيره زعيم الثغر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب استاد بتروسبورت، أملا فى حصد أول ثلاث نقاط بمسيرة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد فى الدوري المصري اليوم الإثنين 23-9-2019 بث مباشر بدون تقطيع..الأبيض يحاول خطف الفوز

ويحاول الزمالك خطف نقاط المباراة الثلاثة ليحصد أول 3 نقاط فى مهمة التتويج باللقب الغائب عن القلعة البيضاء بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من حصده الموسم الماضى إلا أن غريمه التقليدى الأهلى انتزعه فى الجولة قبل الأخيرة بعد سلسلة من التعثرات المحلية ، كما يبحث عن مصالحة جماهيره عقب خسارة بطولة السوبر المحلى أمام المارد الأحمر فى بداية الموسم الكروي الجديد.

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مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد فى الدوري المصري اليوم الإثنين 23-9-2019 بث مباشر بدون تقطيع..ميتشو يصالح الجماهير

ويسعي الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى لنادى الزمالك إلى مصالحة جماهير الأبيض، لاسيما وأن مشجعى القلعة البيضاء لن يقبلوا بهزيمة جديدة فى بداية الدوري المحلى .

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مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد فى الدوري المصري اليوم الإثنين 23-9-2019 بث مباشر بدون تقطيع..مدرب الأبيض يراقب السكندري

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بدوره شاهد المدرب الصربى ميتشو العديد من التسجيلات لمباريات الاتحاد السكندري فى البطولة العربية، ومباراة الفريقين الأخيرة فى نصف النهائى ببطولة كأس مصر، والتى فاز فيها الأبيض بهدف نظيف، بعدما ذهب الفريقين للوقت إضافى إثر استمرار التعادل السلبى إلا أن مصطفى محمد، خطف هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 100 من المباراة ليتأهل للمباراة النهائية ويتوج بعدها باللقب بثلاثية بيراميدز.

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مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد فى الدوري المصري اليوم الإثنين 23-9-2019 بث مباشر بدون تقطيع..غياب طارق حامد وعبد الغنى

ويفتقد الزمالك جهود طارق حامد، لاعب الوسط المدافع ،لايقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة السوبر المصرى، فيما يغيب محمد عبد الغنى، مدافع الفريق بداعى الاصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة الأهلى بالسوبر، علاوة على محاولة ميتشو إراحة شيكابالا نسبيا وعدم البدء به أساسيًا لتذبذب مستواه.

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد فى الدوري المصري اليوم الإثنين 23-9-2019 بث مباشر بدون تقطيع..السكندري يسعى للثأر

بينما يحاول الاتحاد السكندرى، الظهور بمستوى جيد وتقديم نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وكذلك الثأر منه لتعويض هزيمة نصف نهائى الكأس مصر، واستعد زعيم الثغر بقيادة طلعت يوسف، من خلال معسكر مبكر استعدادا لضربة البداية فى الدوري المحلي .

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد فى الدوري المصري اليوم الإثنين 23-9-2019 بث مباشر بدون تقطيع..سيسه ورفعت خارج المباراة

ويغيب كل من رزاق سيسيه وأحمد رفعت عن المباراة بمنع مشاركتهما فى مواجهات الفريقين بحسب شروط التعاقد مع الزمالك عند إعارة اللاعبين، فيما جهز الأوغندى إيمانويل أوكوى، العائد من مباراة منتخب بلاده علاوة على محاولة الاستفادة من إمكانيات خالد قمر، مهاجم الفريق.