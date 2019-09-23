شكرا لقرائتكم سيارة إسعاف تنقل مروان محسن للمستشفى بعد مباراة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو النادي الأهلى إحضار سيارة إسعاف لملعب برج العرب لنقل مروان محسن مهاجم الفريق للمستشفى بعد اشتباه الجهاز الطبي فى كسر عظمة الوجه للمهاجم الدولي. وفاز الأهلى على سموحة بهدف نظيف عن طريق رمضان صبحي فى افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري العام. وشارك مروان محسن فى تشكيلة الأهلى الأساسية خلال مواجهة سموحة قبل أن يتم استبداله بعد تعرضه لإصابة قوية فى الوجه، وتم الدفع بالنيجيري أجاي بدلاً منه.

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