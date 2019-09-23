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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سموحة ضد الأهلي .. حسم الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى مباراته ضد سموحة وحقق فوزاً صعباً بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأثنين ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز ليجمع الفريق أول 3 نقاط فى رحلة الدفاع عن اللقب.

وجدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سموحة ضد الأهلي .. سجل رمضان صبحى هدف الأهلى فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة برأسية متقنة تلقاها من عرضية التونسي على معلول.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سموحة ضد الأهلي

بدأ الأهلى المباراة ضد سموحة بالتشكيلة التالية ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني– أيمن أشرف- رامي ربيعة – على معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السوليه – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن.



جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سموحة ضد الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سموحة ضد الأهلي.. بينما جاءت تشكيلة سموحة بقيادة مديره الفنى حسام حسن على النحو التالى : -

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أحمد أبو الفتوح - رجب نبيل – محمود عزت - يوسف ديوب - اسلام جمال

خط الوسط : احمد حمص – ايدى ايمومو – محمد الترهونى –شريف رضا

خط الهجوم : رونالد وانجا

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سموحة ضد الأهلي

الشوط الأول .. هدف وسيطرة للأهلي ضد سموحة Advertisements

سموحة ضد الأهلي

أنهى الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي الشوط الأول من مباراته ضد سموحة متقدماً بهدف أحرزه النجم رمضان صبحي.

استطاع رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى التفوق على سموحة بعدما منح رمضان صبحى مهام هجومية فى العمق على عكس اللعب السابق بنفس اللاعب على الجناحين وهو ما ترجمه اللاعب بالهدف الذى سجله.

ووضح فارق الجاهزية بين لاعبي الأهلي وسموحة حيث استطاع المارد الأحمر أن يضع الشوط من جانب واحد وسط حالة استسلام من لاعبى الفريق السكندري ضد النادى الأهلي.

واستطاع رمضان صبحى الوصول الى مرمى الفريق مرتين الأولى فى الدقيقة الثامنة برأسية كادت تأتى بالهدف الأول قبل ان يعود اللاعب فرصة ثانية بعدها بدقيقة سجل من خلالها الفريق الهدف الإفتتاحي.

وظهر سموحة فى الشوط بتصويبة قوية من اسلام جمال فى الدقيقة 37 بعدها أبعد الشناوى كرة ثانية خطيرة من الركنية فى الدقيقة 38.

وظهر السداسى المستبعد أحمد فتحي، أحمد الشيخ، صلاح محسن، صالح جمعه، على لطفي، وأليو ديانج فى مدرجات برج العرب قبل انطلاق المباراة التى ستجمع ضموحة ضد الأهلي.

وحاول سموحة أن يصل الى هدف التعادل الا أن دفاعات الأهلي كانت لها الأفضلية رغم خطورة الفريق السكندري فى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول لينتهي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

سموحة ضد الأهلي

الشوط الثاني .. هدوء نسبى

سادت حالة من الهدوء النسبى فعاليات المباراة ولجأ فريق سموحة الى الضغط العالي ضد الأهلى فور انطلاق مجريات الشوط الثاني من المباراة الا أن النتيجة واصلت منحها التفوق لصالح المارد الأحمر بفارق هدف رمضان صبحى.

وظهر سموحة بشكل أفضل من النادى الأهلي الذى سعى التأمين الدفاعى من منتصف الملعب وبات تأثر الفريق بدنياً وهو الأمر الذى عاد على الفريق بالسلب.

حاول الأهلى فى الربع ساعة الأخيرة من المباراة التواجد فى الثلث الهجومى الا أن الفريق لم يستطع تعزيز التقدم بالهدف اليتيم الذى سجله حتى أن الفريق سدد كرة صاروخية فى الدقيقة 90 عن طريق محمد هاني أبعدها حارس سموحة الهاني سليمان.