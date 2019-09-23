شكرا لقرائتكم مرتضى منصور في المقصورة الرئيسية لمتابعة مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على التواجد بمقصورة ستاد بتروسبورت، لمتابعة مباراة الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى مستهل مشواره بالبطولة المحلية اليوم، للمنافسة على اللقب ومصالحة جماهيره خاصة بعد خسارة لقب السوبر المصرى أمام الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما الجمعة الماضى، على ستاد برج العرب.

كما حرص أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندرى، على التواجد في غرفة ملابس الفريق السكندري باستاد بتروسبورت، ويغيب رفعت عن تشكيل الاتحاد السكندرى فى مباراة اليوم، نظرًا لوجود بند فى عقد إعارته من الزمالك يمنع مشاركته فى مباريات الفريقين، حيث حرص رفعت على التوجه إلى غرفة ملابس زعيم الثغر فور وصوله لملعب المباراة، والتقط صور تذكارية مع ناشئ القلعة البيضاء.