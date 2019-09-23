شكرا لقرائتكم هل يحتاج مروان محسن لإجراء جراحة وما مدة غيابه.. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعرض مروان محسن مهاجم الأهلى لإصابة قوية على مستوى الوجه فى مواجهة سموحة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي جاءت فى افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري العام، وحسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف.
الخليج 365 تواصل مع مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى والذي أكد أن اللاعب أصبح مُهدداً بالغياب عن الفريق لمدة 8 أسابيع، وذلك حتى يلتئم الكسر بشكل تام، مشدداً أن أشعة الرنين التي سيجريها اللاعب ستحدد مدة غيابه بالتحديد ومدى حاجة المهاجم الدولي لإجراء جراحة من عدمه.
وأضاف المصدر أن التدخل الجراحي سيحدث حال أن أثبتت الأشعة تحرك العظمة من مكانها الطبيعي، أما فى حالة عدم تحركها سيتم علاج اللاعب ببرنامج معين تمهيداً لعودته من جديد لتدريبات ومباريات فريقه.
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