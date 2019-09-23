شكرا لقرائتكم الجناينى مع أبوريدة ورئيس الكاف فى حفل جوائز The Best 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز الأفضل فى العالم خلال العام الجارى 2019 THE BEST، المقرر إقامته مساء اليوم، الاثنين، على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.

ويشارك الجناينى ممثلا لاتحاد الكرة بدعوة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، حيث ظهر مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف"، وهانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا، ومعهم أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر المقاصة.

THE BEST ويتجدد الصراع بين الثلاثي كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك وليونيل ميسي على حصد الجوائز الفردية بتنافسهم على جائزة أفضل لاعب فى العالم 2019، بعدما إستطاع المدافع الهولندي حسم جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 من جانب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا". Advertisements وتوج ليونيل ميسي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى برصيد 12 هدفًا، أضاف إليها 3 تمريرات حاسمة كما حصل على لقب الدوري الاسباني، بجانب جائزة هداف "الليجا" برصيد 36 هدفاً فى 34 مباراة، إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، فيما لعب فان دايك دوراً كبيراً فى حسم ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى مسيرته، كما توج مع "الريدز" ببطولة كأس السوبر الأوروبى، أما كريستيانو رونالدو فتوج مع منتخب البرتغال بلقب دورى الأمم الأوروبية، ومع نادى يوفنتوس بلقب الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

حفل جوائز ذا بيست

كما سيتم تحديد أفضل لاعب في كل مركز لاختيار 11 لاعباً في التشكيلة المثالية لعام 2019.

وكانت قائمة المرشحين للتواجد بالتشكيل المثالي 55 لاعباً منهم 21 لاعباً من الدوري الإنجليزي، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح الذي يعد اللاعب العربي الوحيد الذي يزين القائمة، بينما تواجد 20 لاعباً من الدوري الإسباني "الليجا"، بينما تصدرت البرازيل قائمة الدول الأكثر تمثيلا فى القائمة برصيد 10 لاعبين، يليها فرنسا فى المركز الثانى برصيد 7 لاعبين وإسبانيا في المركز الثالث برصيد 6 لاعبين.

وتم التصويت من قبل أكثر من 23 ألف لاعب لاختيار التشكيل الأفضل لعام 2019 والمكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبي وسط و3 مهاجمين.