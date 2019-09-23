شكرا لقرائتكم خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تشكيل زعيم الثغر الذى سيخوض به مباراته أمام الزمالك، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت. جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد. Advertisements خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور– أسامة عزب. خط للوسط: نور السيد – خالد الغندور - كريم الديب - إيمانويل أوكوي. خط الهجوم: خالد قمر- محمد ناجي جدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.