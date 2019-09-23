شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يجري تعديلا مفاجئا على تشكيل الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لإجراء تعديل مفاجئ على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وبعد أن أعلن طلعت يوسف عن تشكيل فريقه، لمواجهة الزمالك تعرض كريم الديب للإصابة خلال إجراء عملية الاحماء، ليضطر المدير الفنى لاستبداله قبل بداية المباراة والدفع بصبرى رحيل بدلاً منه.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – حمدى النقاز

خط الوسط: أحمد سيد زيزو – فرجاني ساسي – أمام عاشور – محمد أونجم

خط الهجوم: خالد بوطيب ومصطفى محمد

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فيما ضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من..

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور– أسامة عزب.

خط للوسط: نور السيد - خالد الغندور - صبرى رحيل - إيمانويل أوكوي.

خط الهجوم: خالد قمر- محمد ناجي جدو.