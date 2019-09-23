شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يجري تعديلا مفاجئا على تشكيل الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبعد أن أعلن طلعت يوسف عن تشكيل فريقه، لمواجهة الزمالك تعرض كريم الديب للإصابة خلال إجراء عملية الاحماء، ليضطر المدير الفنى لاستبداله قبل بداية المباراة والدفع بصبرى رحيل بدلاً منه.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – حمدى النقاز
خط الوسط: أحمد سيد زيزو – فرجاني ساسي – أمام عاشور – محمد أونجم
خط الهجوم: خالد بوطيب ومصطفى محمد
فيما ضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من..
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور– أسامة عزب.
خط للوسط: نور السيد - خالد الغندور - صبرى رحيل - إيمانويل أوكوي.
خط الهجوم: خالد قمر- محمد ناجي جدو.
كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف يجري تعديلا مفاجئا على تشكيل الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.