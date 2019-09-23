الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. بوطيب يقود هجوم الأبيض أمام زعيم الثغر...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المباراة التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم على ستاد بتروسبورت بالجولة الأولى من الدوري الممتاز. ميتشو يعلن تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري مكونا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمى عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز في خط الدفاع أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - امام عاشور - محمد أونجم في خط الوسط خالد بوطيب ومصطفي محمد في خط الهجوم Advertisements بوطيب يقود هجوم الزمالك ضد الاتحاد السكندري

فاجأ الصربى ميتشو جماهير الزمالك بالدفع بالمغربى خالد بو طيب لقيادة الخط الأمامى للزمالك ضد الاتحاد السكندرى. بدلاء الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - محمد عبد السلام - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عبد الشافي - عمر السعيد.

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