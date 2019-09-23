شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تعين سيد مراد نائبا لرئيس الإدارة الفنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور تعيين سيد مراد نائبا لرئيس الإدارة الفنية باللجنة فى إطار سعى الإدارة لتطوير اللجنة خلال الموسم الحالى . كانت لجنة الحكام قد عقدت اليوم أولى اجتماعتها بشكل رسمى واتخذت أول القرارات بتعيين سيد مراد نائبا لرئيس الإدارة الفنية باللجنة التى يقودها وجيه أحمد . وتتكون لجنة الحكام من جمال الغندور رئيسا وياسر عبد الرؤوف وتامر درى ومحمد فاروق أعضاء ، بينما تتكون اللجنة الفنية من وجيه أحمد رئيسا وسيد مراد نائبا وفهيم عمر وحمدى القاضى ووليد سلطان ومهند دبه أعضاء .

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