شكرا لقرائتكم البطولة العربية: الجزيرة الإماراتي يتأهل إلى دور الـ 16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل الجزيرة الإماراتي إلى دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه النصر العُماني وانتصر عليه 3-1 في إياب دور 32 يوم الاثنين.

وصعد الجزيرة إلى الدور الثاني للبطولة بعد فوزه 4-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وأحرز زايد العامري ثنائية للجزيرة بواقع هدف في كل شوط، حيث وضع أصحاب الأرض في المقدمة بعد ست دقائق من البداية إثر تمريرة عرضية من البرازيلي كينو لكن محمد الحوسني أدرك التعادل للضيوف قبل نهاية الشوط الأول.

وأعاد العامري التقدم للجزيرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من المغربي مراد باتنة في الدقيقة 66. وجعل باتنا النتيجة 3-1 لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من زاوية صعبة عبر ركلة حرة في الدقيقة 81.