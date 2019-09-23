شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن كأس الرابطة باختبار سهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم باختبار في متناوله تماما، وذلك حين يحل يوم الثلاثاء ضيفا على فريق الدرجة الأولى بريستون نورث إند في الدور الثالث.

ويدخل فريق المدرب الإسباني غوارديولا الى لقاء الثلاثاء الذي يجمعه بثالث الدرجة الأولى لأول مرة منذ الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس اوائل 2007 حين فاز 3-1، بمعنويات مرتفعة جدا بعد الاستعراض الهجومي الذي قدمه السبت في الدوري الممتاز حين اكتسح ضيفه واتفورد 8-صفر، محققا أكبر فوز له في دوري الأضواء.

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ومن المتوقع أن يعمد غوارديولا إلى اجراء تعديلات على تشكيلته الأساسية من أجل منح نجومه فرصة التقاط أنفاسهم بما أنهم يلعبون السبت ضد إيفرتون في الدوري، ثم الثلاثاء ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وتوج سيتي بلقب مسابقة كأس الرابطة الموسم الماضي بفوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف، وذلك في طريقه لتحقيق ثلاثيته التاريخية إذ أحرز بعدها لقب الدوري بعد تفوقه على ليفربول بفارق نقطة فقط، ثم الكأس باكتساحه واتفورد بسداسية نظيفة.

وتخوض الفرق الكبيرة اختبارات سهلة على الورق، أصعبها لأرسنال الذي يلتقي الثلاثاء على أرضه مع نوتنغهام فورست الذي يتخلف عن ليدز يونايتد متصدر الدرجة الأولى بفارق نقطتين فقط، فيما يلعب ليفربول الأربعاء مع مضيفه ميلتون كينز دونز من الدرجة الثانية، وتوتنهام الثلاثاء مع مضيفه كولشستر يونايتد من الدرجة الثالثة، على غرار جاره تشلسي الذي يلتقي الأربعاء بين جماهيره مع غريمسبي تاون (ثالثة أيضا)، ومانشستر يونايتد الذي يستضيف روتشدايل (ثانية).