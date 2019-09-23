بهدف رمضان صبحي.. الأهلي يفتتح الدوري الممتاز بفوز مستحق على سموحة

أحمد أبوعقيل

حقق النادي الأهلي فوز مستحق في أول مباراة في الدوري الممتاز على حساب سموحة على استاد برج العرب بهدف رمضان صبحى فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

واستطاع رمضان صبحى الوصول الى مرمى الفريق مرتين الأولى فى الدقيقة الثامنة برأسية كادت تأتى بالهدف الأول قبل ان يعود اللاعب فرصة ثانية بعدها بدقيقة سجل من خلالها الفريق الهدف الإفتتاحي.

ويلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي نظيره سموحة فى المباراة التى تجمعهما بأرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى للبطولة الأشهر محلياً، حيث يسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفنى السويسري رينيه فايلر الى الحفاظ على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز التى حاز عليها فى الموسم المنقضى للمرة 41 بتاريخه.

وبدأت النسخة الـ61 من بطولة الدوري المصري الممتاز أمس الأول ، السبت.

وأعلن المدير الفنى السويسري للأهلي تشكيلة الفريق التى سيخوض بها المباراة ضد سموحة والتى تقام بالجولة الأولى لبطولة الدورى المصري الممتاز والتى جاءت كالتالي..

حراسة المرمى محمد الشناوي

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خط الدفاع.. محمد هاني– أيمن أشرف- رامي ربيعة – على معلول

خط الوسط.. حمدي فتحي – عمرو السوليه – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – رمضان صبحي

خط الهجوم.. مروان محسن.

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة مديره الفنى حسام حسن على النحو التالى : -

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أحمد أبو الفتوح - رجب نبيل – محمود عزت - يوسف ديوب - اسلام جمال

خط الوسط : احمد حمص – ايدى ايمومو – محمد الترهونى –شريف رضا

خط الهجوم : رونالد وانجا