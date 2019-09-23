رئيس الأنصار يهاجم الاتحاد اللبناني بعد الخسارة أمام النجمة









اسماء السيد - شن رئيس نادي الانصار نبيل بدر الإثنين هجوما على الاتحاد اللبناني لكرة القدم، متحدثا عن وجود "سيناريو" ضد ناديه، في أعقاب خسارته الصعبة في المرحلة الأولى من الموسم الجديد ضد الغريم النجمة.

وتناول بدر خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت، الخسارة أمام الغريم التقليدي النجمة بنتيجة صفر-1 الجمعة في انطلاق المرحلة الأولى من الموسم، وذلك بهدف سجله فايز شمسين من ركلة جزاء متأخرة.

وقال رئيس الأنصار "في لقاء الدربي الأخير تم إعادة سيناريو يتكرر في كل مباراة ضد الغريم التقليدي نادي النجمة الشقيق منذ عام 2014، وتأتي هذه المصيبة دوماً بمساعدة الحكام"، معتبرا أن حكم المباراة القبرصي نيكولا نيكليكوس "كان ينفذ سيناريو مطلوبا".

أضاف "في مباراة الجمعة الماضي تم احتساب ركلة جزاء عرضها الأنصار على خبراء تحكيم أقروا بأنها غير صحيحة"، معتبرا أن فريقه كان يستحق بدوره ركلة جزاء بعد لمسة يد على لاعب النجمة علي حمام.

ويعد الأنصار والنجمة القطبين التقليديين لكرة القدم اللبنانية.

Advertisements

ويحمل الأول الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري (13 يعود آخرها الى العام 2007)، بينما توج النادي النبيذي بطلا ثماني مرات (آخرها 2014). ودخل نادي العهد بقوة على خط المنافسة في الأعوام الأخيرة، وتوج بطلا للدوري المحلي أربع مرات في المواسم الخمسة الماضية.

وهيمن النادي الأخضر على لقب الدوري اللبناني في التسعينات من القرن الماضي، في عهد الأمين العام السابق للاتحاد رهيف علامة.

ورأى بدر في مؤتمره الصحافي اليوم، أن الأنصار يتعرض الى "مؤامرة (...) عقاباً له لكونه كان محظياً في الحقبة السابقة حين كان اتحاد رهيف علامة" يدير اللعبة، علما بأن الأخير كان يُلمّحَ الى أنه "أنصاري".

واتهم رئيس الأنصار الاتحاد الحالي للعبة بـ "الفشل"، داعيا الى تغييره.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، فضّل الرئيس الحالي للاتحاد هاشم حيدر عدم التطرق لما ورد في مؤتمر بدر، مكتفيا بالقول "لا تعليق".

وبدا على بدر التوتر في المؤتمر، وقام خلاله بطرد أحد الصحافيين على خلفية ما اعتبره "تشويشا" من قبله، بحسب مراسل فرانس برس.