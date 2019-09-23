الجزيرة يجدد فوزه على النصر ويعبر إلى دور الـ16 بالبطولة العربية









اسماء السيد - بلغ الجزيرة الإماراتي دور الـ16 من بطولة الأندية العربية في كرة القدم، بعدما جدد الإثنين في مباراة أقيمت في أبوظبي، فوزه على ضيفه النصر العماني 3-1 في إياب دور الـ32.

وسجل زايد العامري (7 و67) والمغربي مراد باتنا (82) أهداف الجزيرة، ومحمد الحوسني(45) هدف النصر، ليتأهل الفريق الإماراتي بمجموع الذهاب والإياب (4-1) بعد فوزه السابق في صلالة بهدف نظيف.

وبدت رغبة أصحاب الأرض واضحة في بلوغ الدور المقبل بعد وداع النسخة السابقة من دور الـ32 أمام النصر السعودي، اذ دفع المدرب الهولندي للجزيرة يورغن ستربيل بمعظم لاعبيه الأساسيين، يتقدمهم عمر عبد الرحمن "عمّوري" الذي شارك كأساسي للمرة الأولى منذ انضمامه الى الجزيرة هذا الصيف من الهلال السعودي.

وعلى رغم ذلك، بدأ النصر المباراة بقوة وكان قريبا من افتتاح التسجيل عبر رأسية الكرواتي إدين غونزوفيتش التي ذهبت بعيدا عن المرمى (4)، وتسديدة محمد الحوسني التي ارتدت من القائم (6).

ورد الجزيرة بافتتاح التسجيل بعدما تسلم العامري كرة عرضية من البرازيلي كينو لينسل بين المدافعين غانم الحبشي وفهمي سعيد، ويسددها في شباك حارس المرمى إبراهيم المخيني (7).

وأدرك النصر التعادل في أواخر الشوط الأول بعدما أرسل الحارس المخيني كرة طويلة وصلت مباشرة الى الحوسني الذي سددها ذكية اخذت يد الحارس عبد الرحمن العامري وتابعت طريقها الى الشباك (45).

وبدأ الفريق العماني الشوط الثاني بأفضلية وهدد المرمى بتسديدة بعيدة لعمر خالد (60). لكن دخول باتنا قلب الأمور لصالح فريقه، اذ تمكن بعد دقيقة من حلوله بديلا لعبدالله رمضان، بمجهود فني رائع أنهاه بكرة عرضية الى العامري الذي سجل الهدف الثاني في المباراة (67)، والثالث له في البطولة وفي مرمى النصر، اذ سجل الهدف الوحيد في الذهاب.

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وتابع باتنا عزفه المنفرد وسدد ركلة حرة أصابت العارضة (80)، قبل أن يتوج مجهوده بتسجيل الهدف الثالث لفريقه من ركلة حرة (82).

وقال المغربي المنضم هذا الموسم الى الجزيرة بعد موسمين مع الوحدة "أتمنى أن يكون هدفي الرسمي الأول مع الفريق بداية للأفضل".

أضاف "لقد واجهنا صعوبة كبيرة في المباراة، وهذا أمر طبيعي كوننا خضنا مواجهة قوية قبل ثلاثة أيام أمام الظفرة (في الدوري الإماراتي) وتنتظرنا مباراة قمة (الجمعة) مع الوحدة".

من جهته، أبدى ستربيل سعادته "بتأهل مستحق قياسا على الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني"، مهنئنا النصر على "المستوى المميز".

وأقر مدرب النصر الكرواتي رادان ياسانين "حاولنا فعل المزيد، لكن كنا نعرف أن الجزيرة أفضل منا فنيا".

وتقام في وقت لاحق اليوم ثلاث مباريات ضمن البطولة، تجمع بين الشرطة العراقي والكويت الكويتي، والرجاء الرياضي المغربي وهلال القدس الفلسطيني، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي.

ملخص مباراة الجزيرة والنصر: