"إيفاب" يدرس إجراء تبديلات موقتة في المباريات لإصابات الرأس

اسماء السيد - أفاد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب") المكلف شؤون القوانين الناظمة للعبة الشعبية الإثنين، أنه يبحث في اعتماد تبديلات موقتة خلال المباريات بحال تعرض أحد اللاعبين لإصابة في الرأس.
وأفاد متحدث باسم المجلس وكالة فرانس برس أنه سيخوض في "نقاشات لتقييم وإدارة" إصابات الرأس خلال المباريات.
ويعتمد هذا الإجراء في بعض مباريات رياضة الركبي، بحال تعرض لاعب لضربة على الرأس تستوجب خضوعه لفحوص إضافية للتأكد مما إذا كان يعاني من إصابة خطرة. ويتيح خروج اللاعب لنحو عشر دقائق ودخول آخر بدلا منه، الفرصة لإجراء تقييم لوضعه الصحي، قبل أن يعود الى أرض الملعب بحال نال موافقة الجهاز الطبي على ذلك.
وأوضح المتحدث باسم "إيفاب"، أن الأمر "يتطلب بعض الوقت قبل تحقيق تقدم ملموس نظرا الى تعقيد المسألة. نريد أن نخصص ما يكفي من الوقت والخبرة للوصول الى أفضل حل لكرة القدم".
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