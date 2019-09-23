بهدف رمضان صبحي الاهلي يفوز على سموحة في الأسبوع الأول بالدوري المصري

ملخص مباراة الاهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري on sport، لقاء الاهلي اليوم ضد سموحة، بالأسبوع الأول من الدوري الممتاز، في مباراة ستبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وسيكون حامل اللقب في مهمة ليست سهله بمدينة الإسكندرية وتحديداً ملعب برج العرب المستضيف لتلك المباراة، أمام فريق قوي بقيادة المدير الفني حسام حسن الذي سوف يسعى لأثبات نفسه من خلال تلك المواجهة، التي يستعد من خلالها الفريق لتقديم أوراق اعتماده هذا الموسم.

الاهلي يلعب تلك المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه يوم الجمعة الماضية بكأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، وهو ما أعطى دفعه وثقة للاعبين والمدير الفني الجديد فايلر، وسيكون الاهلي في تلك المباراة متواحد معه بالتشكيل أبرز اللاعبين، لكن هناك تكهنات أن المدير الفني للفريق سيختار أراحة أربع لاعبين لعبوا المباراة الماضية أمام الزمالك.

الالي سوف يعول في تلك المباراة على جونيور أجاي وحسين الشحات ورمضان صبحي، أما حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة فسيحاول خلال تلك الموأجهة إثبات انه كان الاحق بتولي المهمة الوطنية كمدير فني للفراعنة، وأثبات أن تجربته مع نادي سموحة ستكون مثيرة للأهتمام خلال الموسم الحالي وتعويض اخفاقات الفريق خلال الموسم الماضي

ملخص الاهلي وسموحة