ملخص مباراة الاهلي وسموحة 1-0 في الدوري المصري لكرة القدم

ملخص مباراة الاهلي وسموحة، ماتش الاهلي وسموحة يوتيوب في الدوري المصري لكرة القدم، حيث يلعب كلا الفريقين اليوم في الأسبوع الأول من الدوري المصري لكرة القدم، على ملعب برج العرب، وسيكون الأهلى في تلك المباراة مدعوماً بأبرز نجومه من أجل الفوز في اللقاء وبداية حمل الحفاظ على لقب الدوري المصري لكرة القدم.

يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة على قناة on sport وقناة تايم سبورت، وهما القناتين اللذان ينقلان مباريات الدوري لكرة القدم بحضور جماهيري يتخطى الخمس ألاف متفرج في المباراة الواحدة

المباراة ستكون المباراة الأولى للمدير الفني السويسري فايلر في الدوري المصري لكرة القدم، واستبعد المدير الفني كلاً من وليد أزارو ومحمود متولي من قائمة المباراة بسبب الإصابة فيما سيستبعد قبل بداية المباراة خمس لاعبين أخرين، وسيدخل المواجهة بـ 18 لاعب، على الأغلب ستكون التشكيلة قريبة من التشكيل الذي بدأ به مباراة الزمالك في السوبر المصري.

تشكيل الاهلي الرسمي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي “قفشة” – رمضان صبحي – جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : مروان محسن.

أما على دكة الأحتياطي فسيكون كلاً من، شريف إكرامي، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وحسين الشحات، وجونيور أجايي، وحسام عاشور، وليد سليمان.

ملخص مباراة الاهلي وسموحة