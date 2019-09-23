نتيجة الأهلي وسموحة |1_0| افتتاح الدوري المصري الممتاز هدف رمضان صبحي

نقدم لكم نتيجة مباراة الأهلي وسموحة ALAHLY sc vs SOMOHA اليوم لحظة بلحظة في الدوري المصري الممتاز، حيث يبدأ النادي الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب 41 بملاقاة الفريق السكندري سموحة في مواجهة قوية كعادة المواجهات بين الفريقين، ويسعى النادي الأهلي -والمُنتشي بحصوله على بطولة كأس السوبر على حساب الزمالك- للفوز على سموحة وحصد النقاط الثلاثة الأولى في مسيرة الدوري الممتاز مع المدرب الجديد رينيه فايلر.

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك في افتتاح الدوري المصري الممتاز، وتُنقل المباراة على قنوات :

أون سبورت الرياضية On Sport.

تايم سبورت Time Sport.

نايل سبورت Nile Sport.

ويتولى التعليق على المباراة مؤمن حسن علي قناة نايل سبورت، ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة في مُستهل مشواره بالدوري العام.

الأهلي وسموحة بداية الدوري اليوم

يلتقي المارد الأحمر النادي الأهلي مع سموحة السكندري اليوم من أجل الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في البطولة المفضلة لجماهير النادي الأهلي مع المدرب الجديد والفائز ببطولة السوبر على حساب الزمالك بثلاثية، وكذلك فاز الأهلي على كانو سبورت بثنائية بينما يسعى سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية البطولة أمام الأهلي الكبير، وكان النادي الأهلي قد التقي مع سموحة في 21 مباراة فاز في 12 منها وتعادل الفريقان في 6 مباريات بينما فاز سموحة في ثلاث مواجهات فقط.

تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة لمباراة اليوم

استقر. فايلر على ‏تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة اليوم وشهد عدداً من المفاجئات كالتالي:

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حراسة المرمي محمد الشناوي.

الدفاع: هاني – ربيعة – أيمن أشرف – معلول.

خط الوسط: السولية- حمدي فتحي- رمضان صبحي – قفشة – جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم لحظة بلحظة

انتظروا متابعة نتيجة مباراة الأهلي وسموحة ALAHLY vs SOMOHA لحظة بلحظة في أولى مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز وأولى محاولات البحث عن اللقب ال42 في غضون دقائق قليلة.

النادي الأهلي يبدأ اليوم رحلة البحث عن لقب الدوري الممتاز بعد قليل حين يواجه سموحة في ملعب برج العرب.

انطلاق المباراة المرتقبة بين الأهلي وسموحة في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز بعد غياب.

بداية هجومية سريعة للمباراة من جانب الأهلي لإحراز هدف مبكر في اللقاء وأجواء رائعة وتصوير الدوري بخاصية ال 4k لأول مرة في تاريخ البطولة.

أول هجوم مضاد خطير لصالح سموحة على مرمى النادي الأهلي والشناوي يُمسك بالكرة على مرتين.

د 10 الهدف الأول لصالح النادي الأهلي عن طريق رمضان صبحي، الأهلي يتقدم 1_0 على سموحة.

د 22 تهور من أيمن أشرف ويحصل على الإنذار الأول في اللقاء حتى الآن والمباراة هادئة والنتيجة لا تزال تقدم الأهلي بهدف نظيف للنجم رمضان صبحي.

د 35 تسديدة خطيرة لصالح سموحة والشناوي يتألق وينقذ مرمى النادي الأهلي من التعادل.

بداية الشوط الثاني وسموحة يسعى للتعادل تحت قيادة حسام حسن.

د 60 جونيور أجاي يضيع فرصة الثاني أمام سموحة بعد استقبال أكثر من رائع للكرة.

نزول وليد سليمان بدلاً من مجدي قفشة وفرصة محققة أخرى ضائعة من النادي الأهلي.

د 75 والمباراة تقترب من النهاية والأهلي لازال متقدماً بهدف نظيف ويقترب من النقاط الثلاثة الأولى في مسيرة الدوري الممتاز.

د 80 تغيير الشحات بديلا لرمضان صبحي صاحب الهدف الأول حتى الآن.

رسمياً نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد للنجم رمضان صبحي ليحصد أول 3 نقاط في الدوري المصري الممتاز.