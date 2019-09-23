محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت في القاهرة الجديدة ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز. ويأمل الزمالك في بداية جيدة للدوري ليصالح جماهيره بعد السقوط في كأس السوبر أمام الأهلي (3-2) وخسارة لقب الدوري في الأسابيع الأخيرة الموسم الماضي لصالح الأحمر. وانتظروا ملخصاً لأحداث المباراة فور نهايتها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. الزمالك0-0 الاتحاد في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.