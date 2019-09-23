ربيعة: فايلر يتبع أسلوب "التدوير".. والانسجام سيطور الأداء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال رامي ربيعة مدافع الأهلي إن رينيه فايلر المدير الفني للفريق يتبع أسلوب التدوير مقللاً من التأثير السلبي التغيرات الواسعة فى التشكيل. وأجرى فايلر 5 تغيرات فى التشكيل الأساسي للأهلي فى مواجهة سموحة عن مباراة السوبر وهو أيضاً ما فعله فى المباراة الأخيرة عن مواجهته الأولى أمام كانو سبورت. وأضاف ربيعة " فايلر تولى قيادة الفريق لتوه وهو يتبع أسلوب التدوير ومازال تحسس الفريق فهو في بداية مشواره". Advertisements وتابع " لن يؤثر أسلوب التدوير علينا بالسلب فهذه المجموعة تلعب منذ فترة طويلة مع بعضها البعض". وأنهى" الأداء يستحسن بمرور الوقت حتي يتحقق الانسجام بين افكار المدرب واللاعبين". وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف فى المواجهة التي اقيمن اليوم الأثنين في إطار الأسبوع الأول من بطولة الدوري .

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