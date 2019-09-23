تشكيل الزمالك للاتحاد..6 تغييرات عن مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك التشكيل الأساسي الذسى سيواجه الاتحاد السكندري في الدوري. ويستضيف الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم الأثنين على ملعب بتروسبورت الاتحاد السكندري ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن ميتشو أجرى 6 تغييرات على التشكيل الأساسى الذي واجه الأهلي فى مباراة السوبر. ودفع ميتشو بعبد الله جمعة ومحمود حمدي"الونش" وإمام عاشور ومصطفي محمد وخالد بوطيب وزيزو على حساب محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني "المصاب" وشيكابالا وطارق حامد الموقوف Advertisements وجاء تشكيل الزمالك المتوقع: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز. خط الوسط: إمام عاشور – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم. الهجوم: مصطفى محمد - خالد بو طيب.

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