"في الجنة يا أدهم".. الزمالك يؤبن ضحية السوبر قبل مباراة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - نادر نبيل:

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ارتداء قمصان مطبوع عليها صورة الطفل "أدهم الكيكي" المشجع الزملكاوي الذي توفي في حادث سير وهو في طريقه لحضور مباراة السوبر المصري أمام الأهلي مساء يوم الجمعة الماضي.

واصطحب الأب "مسعد الكيكي" عددًا من أفراد أسرته إلى ملعب مباراة "السوبر" بين فريقي "الأهلي والزمالك" إلا أن الحافلة التي تقلهم تعرضت لحادث.

وارتدى لاعبو الزمالك قمصان لخطة دخول ملعب بتروسبورت مكتوب عليها :" في الجنة يا أدهم"

وكان مجلس الزمالك واللاعبون نعوا اللاعب بعد وفاته وطلب مجلس إدارة النادي تكريم أسرة الطفل.