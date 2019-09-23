بالصور.. حداد وإصابة ودعامة العميد في ملخص الشوط الأول لسموحة والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراة سموحة لصالحه بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما على ملعب الجيش في "برج العرب" بالإسكندرية، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020).

حامل لقب المسابقة احتاج 10 دقائق فقط لافتتاح التسجيل عن طريق رمضان صبحي الذي استغل تمريرة مروان محسن داخل منطقة الجزاء ليودع الكرة من فوق الهاني سليمان حارس مرمى سموحة ووتهادى في الشباك.

وسبق انطلاق المباراة وقوف لاعبي سموحة والأهلي والجهاز الفني للفريقين دقيقة حداد على روح الطفل الفقيد أدهم الكيكي، الذي راح ضحية حادث سير وهو في طريقه لحضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بالإسكندرية.

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وظهر العميد حسام حسن، المدير الفني لسموحة، في المباراة مرتديًا دعامة لرقبته بعد إجراء عملية جراحية هذا الشهر، حيث تواجد في ملعب اللقاء من أجل إعطاء التعليمات إلى لاعبيه رغم عدم اكتمال شفائه.

وتعرض مروان محسن مهاجم الأهلي للإصابة ليغادر الملعب ويترك مكانه للنيجيري جونيور أجايي في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة.

يذكر أن الأهلي بطل السوبر المصري حصد لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي للمرة الـ41 في تاريخه، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري بفارق ثمانية نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.