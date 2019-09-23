الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بهدف في شباك سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

حقق النادي الأهلي فوزًا على حساب سموحة، بهدف نظيف، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد برج العرب.

أحرز هدف الأهلي الوحيد رمضان صبحي في الدقيقة 11، بعد انفراده بالحارس الهاني سليمان.

وجمع الأهلي أول 3 نقاط له ببطولة الدوري في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، في الطريق للقب 42 في تاريخه، ليعادل نقاط بيراميدز، والإنتاج الحربي، والمقاصة، وطنطا، والإسماعيلي، والمقاولون.

وبدأ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالتشكيل التالي: محمد الشناوي - محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - مروان محسن.

فيما بدأ سموحة المباراة بالتشكيل التالي: الهاني سليمان، رجب نبيل، محمود عزت، يوسف ديوب، إسلام جمال، أحمد حمص، إيمومو، الترهوني، وأنجا، شريف رضا، أحمد أبوالفتوح.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة التاسعة أرسل معلول كرة عرضية حولها رمضان صبحي رأسية، ولكن الهاني سليمان تألق وتصدى للكرة، ليحافظ على شباكه نظيفة.

بعدها بدقيقتين مرر مروان محسن كرة رائعة بعد خداع لاعبي سموحة، لينفرد رمضان صبحي بالمرمى مسجلا الهدف الأول للأهلي.

ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء في الدقيقة 27، بعد عرقلة حمص لاعب سموحة على حدود منطقة الجزاء.

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ومن إحدى الهجمات السريعة للأهلي، نال الترهوني بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف ضد رمضان صبحي.

وتعرض مروان محسن لإصابة بعد التحامه في كرة هوائية مع مدافع سموحة، ليخرج ويحل بدلا منه أجايي في الدقيقة 39.

ومرر حمدي فتحي كرة بشكل خاطئ، لينطلق إسلام جمال مهاجم سموحة ويسدد الكرة ولكن الشناوي يبعدها لركنية.

ومرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.

وفي الشوط الثاني، نال الأهلي ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 58، سددها معلول ولكن أنقذت العارضة الهاني سليمان من تلقي الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 62، دفع فايلر بوليد سليمان بدلا من محمد مجدي أفشة، ليرد حسام حسن بإدخال أحمد حسن مكي بدلا من إسلام جمال.

وأجرى فايلر آخر تبديلات الأهلي بنزول حسين الشحات بدلا من رمضان صبحي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 83.

وقبل نهاية المباراة بلحظات ضغط الأهلي وكاد يسجل أكثر من هدف، الهجمة الأولى جاءت عن طريق معلول من الجانب الأيسر إلا أنها لم تجد متابعا لتعود لمحمد هاني الذي سدد كرة قوية أبعدها الهاني سليمان بصعوبة لركنية.

ومن إحدى الكرات الطويلة للشناوي، كاد أجايي ينفرد بالمرمى، ولكن الهاني سليمان لحق بالكرة أولاً.

وقبل صافرة النهاية انطلق جيرالدو من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية، وصلت لحسين الشحات الذي سدد الكرة، ولكن الهاني سليمان تألق ورفض زيادة النتيجة، قبل أن يطلق الحكم بعدها صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي.