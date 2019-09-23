بالفيديو.. رمضان صبحي يمنح الأهلي أول 3 نقاط في الدوري على حساب سموحة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على مضيفه نادي سموحة، بهدف نظيف دون رد أحرزه رمضان صبحي، في المبارة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز رمضان صبحي هدف اللقاء الوحيد بطريقة رائعة بعدما منحه مروان محسن تمريرة سحرية في الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

وخرج مروان محسن متأثرا بالإصابة في الدقيقة 37 من عمر المباراة وشارك جونيور أجايي بدلا منه، وبعد مضي عدة دقائق بالشوط الثاني شارك وليد سليمان بدلا من أفشة ونجح في تحريك الجانب الهجومي للأهلي الذي فشل في التقدم، وأخيرا شارك حسين الشحات في أخر 7 دقائق من المبارة بدلا من رمضان صبحي صاحب أول هدف للأهلي بالموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وأجرى حسام حسن، مدرب سموحة، 3 تبديلات هجومية بنزول أحمد جمال وأحمد حسن مكي وحسام حسن، في محاولة لتعديل النتيجة، إلا أن دفاعات الأهلي ومحمد الشناوي، حارس الفريق، نجحوا في إيقاف خطورة النادي السكندري.

بهذه النتيجة يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في مسابقة الدوري بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، بينما يتجمد رصيد سموحة بدون أهداف تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.