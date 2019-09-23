طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع: اسامة عزب ومحمود رزق ومحمد أنور والسيد سالم خط الوسط: نور السيد وخالد الغندور وإيمانويل أوكوري وكريم الديب خط الهجوم: خالد قمر ومحمد جدو

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