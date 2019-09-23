خاص| أزمة في الأهلي بسبب صالح جمعة وصلاح محسن

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب استبعاد صالح حجعة وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من مواجهة سموحة، التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.

وقال المصدر، إن استبعاد الثنائي جاء لأسباب تأديبية بقرار من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، موضحا أن غضب الثنائي واعتراضهم على استبعادهم من لقاء القمة، أثار غضب فايلر وصمم على استبعادهم من لقاء سموحة.

وأشار أن هناك جلسة تجمع بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وبين الثنائي صالح وصلاح، من أجل التحقيق في اثارتهم غضب فايلر، حيث من المنتظر توقيع عقوبة مالية على الثنائي طبقا لللوائح الداخلية للفريق، خاصة أن الثنائي أثارو الذعر في معسكر الفريق بالإسكندرية وتركوا باقي اللاعبين بعد عملهم بقرار الاستبعاد.