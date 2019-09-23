منتخب الكرة النسائية في معسكر مغلق الخميس

يستعد منتخب الكرة النسائيةتحت قيادة المدير الفني حسين عبداللطيف للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم الخميس المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، من أجل التعرف على مستوى اللاعبات اللاتي تم اختيارهن من قبل لتمثيلالمنتخب.
وأكد حسين عبد اللطيف أن المعسكر سيقم بشكل أسبوعي، حتى موعد انطلاق مسابقة الدوري يوم 18 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض تصفيات بطولةأفريقيا، والتي تنطلق في الأول من يناير لعام 2020.
وأشار عبداللطيف أن التجمع الاول للمنتخب بالقوام الأساسي، سيكون في الأول من نوفمبر المقبل لكدة أسبوع، ونفس المدة في نهاية نفس الشهر، وذلك للاستعدداد للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس في ديسمبر المقبل.
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