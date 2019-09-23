سيد مراد نائبًا لرئيس الإدارة الفنية بلجنة الحكام

عقدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم أول اجتماع رسمي لها برئاسة الكابتن جمال الغندور ، وكان من أبرز قراراتها تعيين الكابتن سيد مراد نائبا لرئيس الإدارة الفنية باللجنة. رسمي لها برئاسة الكابتن جمال الغندور ، وكان من أبرز قراراتها تعيين الكابتن سيد مراد نائبا لرئيس الإدارة الفنية باللجنة.

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