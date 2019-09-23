شاهد.. الأهلي يفتتح الدوري بفوز سهل على سموحة المتواضع

حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على سموحة بهدف نظيف بستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات الدوري الممتاز.

سجل الهدف رمضان صبحي في الدقيقة 10، ورفع رصيده إلى 3 نقاط بينما سموحه بدون رصيد في أولى لقاءات الفريقين بالبطولة.

جاء القاء لصالح الأهلي الذى فرض سيطرته على الميدان مبكرا وأضاع أكثر من فرصة على مدار الشوطين وحاول سموحة على قدر إمكانيات لاعبيه لفوارق الخبرة والإمكانيات دون جدوى هز شباك المنافس.

الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء مهاجما ساعيا لفوز مبكر ساعده حالة من القلق بين دفاعات سموحة سهلت مهمة الأحمر كثيرا خاصة في الدقائق الأولى.

نجح رمضان صبحي والسولية ومحمد قفشة في الوصول الى مرمى المنافس بسهولة مع نجاح على معلول وحمدي فتحي في التحرك بإيجابية في

الثلث الأخير من ملعب سموحة.

هدف للأحمر

في الدقيقة 10 ومن هجمة سريعة تصل الكرة الى مروان محسن يمرر بسرعة الى رمضان صبحي ينفرد ويضع الكرة لحظة تقدم الحارس الهاني سليمان من فوقه مسجلا هدف التقدم.

لم يتغير الوضع كثيرا بعد الهدف ولم ينشط ممثل الأسكندرية وظلت السيطرة لصالح الأحمر ويهدر رمضان صبحي في حلق المرمى تليها هجمة لجونيور أجاي وتضيع.

يحاول أحمد فتوح يسارا ويلعب عرضية لم تجد المتابع ويعود الأهلي لنشاطه الهجومي ويتحمل محمود عزت ومحمد الترهوني مهمة التصدى لعرضيات على معلول محمد هاني الذى اهتم بدوره الدفاعي أكثر لوقف تقدم فتوح النشط

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يسارا.

في الدقيقة الأخيرة يتقدم فتوح ويراوغ ويلعب عرضية ويبعد الدفاع الأحمر الى الركنية ومن نفس الركنية وبرأسه رونالدو دانجا تضرب في العارضة إلى خارج الملعب.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني مهاجمًا رغم نزول أحمد جلال مكان محمد الترهوني "مساك" سموحة في محاولة لوقف الأخطاء وترميم دفاعات الفريق السكندري الذى ظهرت من خلاله ثغرات دفاعية في الشوط الأول

استمرت السيطرة الحمراء مع نزول وليد سليمان وحسين الشحات مكان محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي.

نجح جيرالدو دا كوستا في إرهاق دفاعات سموحة بسرعته و هجومه الخاطف ولعب أكثر من عرضية لم تستغل.

انعدمت خطورة سموحة رغم الدفع بحسام حسن كورقة رابحة هجومية وظلت الكثافة العددية مشكلة الفريق السكندري.

لاحت أفضل فرصة للأحمر قبل نهاية إلقاء قبل نهاية الشوط بدقيقتين من جملة ولا أروع من معلول عرضية تمر من الجميع وتتهيأ لوليد سليمان يهيئ بدوره لمحمد هاني يسدد قوية يبعدها الهاني سليمان بإعجوبة إلى ضربة ركنية.