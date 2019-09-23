واصل فريق كرة السلة بسموحة تحت 18 سنة بنين المرتبط بقيادة مجدي عبدالله، انتصاراته ونتائجه الطيبة في دوري منطقة الإسكندرية وحقق فوزه الثاني علي التوالي وتغلب علي نظيره الترام 66/56 بعد لقاء قوي. الترام 66/56 بعد لقاء قوي. وكان الفريق قد استهل مبارياته بالفوز علي نظيره الجياد 73/63. ويضم الفريق النجوم: أحمد ناصر وأدهم طارق وأحمد حسام وآسر جودة وشهاب الدين وعبد الرحمن شاهين وداني حسام ومحمد نصيب ومازن عبدالحليم ومحمد عكاشة وعمر أيمن وياسين سامي ومصطفي علاء وزياد كرم ومصطفي الثعلبي ومحمد إيهاب ونورالدين طلال وعبد لله السنهوري وعمار مصطفي. وأحمد حسام وآسر جودة وشهاب الدين وعبد الرحمن شاهين وداني حسام ومحمد نصيب ومازن عبدالحليم ومحمد عكاشة وعمر أيمن وياسين سامي ومصطفي علاء وزياد كرم ومصطفي الثعلبي ومحمد إيهاب ونورالدين طلال وعبد لله السنهوري وعمار مصطفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلة سموحة 18 بنين توقف الترام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.