سلة سموحة 14(أ) بنات تقسو على الشباب

حقق فريق كرة السلة بنادي سموحة مواليد تحت 14 سنة بنات بقيادة الكابتن مصطفى جامع أولي إنتصاراته في مستهل مباريات دوري منطقة الإسكندرية ،وهزم نظيره مركز شباب سموحة 52/12 بعد لقاء تسيدته نجمات سموحة ونفذن تعليمات مدربهن. ويضم الفريق النجمات : ريم عصام ونادين ضياء الدين وهانيا عبد الرحمن وحبيبة ناجي وأمينة محمد وفرح جاسر وجنى هاني وسارة محمد وكنزي هشام وشهد وائل ومريم اسماعيل ورماج محمد وشهد وليد وياسمين حلمي وجنة طلعت وريهام النجار وملك القاضي وجنى أيمن وهنا الشناوي ومايا الخولي. الرحمن وحبيبة ناجي وأمينة محمد وفرح جاسر وجنى هاني وسارة محمد وكنزي هشام وشهد وائل ومريم اسماعيل ورماج محمد وشهد وليد وياسمين حلمي وجنة طلعت وريهام النجار وملك القاضي وجنى أيمن وهنا الشناوي ومايا الخولي. يضم الجهاز الفني: الكابتن مصطفى جامع مدرب الفريق والكابتن معتز ماجد مساعد مدرب والكابتن آلاء مدحت إداري والكابتن عبير أبو السعود مخطط أحمال والدكتورة فرح طبيب تحت إشراف الكابتن حسني علي رئيس قطاع الناشئات والكابتن نعمة محمود المدير الإداري للقطاع والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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