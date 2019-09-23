أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه الذي يحل ضيفا علي الزمالك في مباراة ختام مباريات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز والتي يستضيفها ملعب بتروسبورت بعد قليل. يستضيفها ملعب بتروسبورت بعد قليل. وجاءت تشكيلة الاتحاد كالآتي: في حراسة المرمى "عماد السيد" خط الدفاع :السيد سالم، محمد انور، محمود رزق، أسامة العزب رزق، أسامة العزب خط الوسط :نور السيد، خالد الغندور، كريم الديب. Advertisements خط الهجوم :جدو، اوكوي، خالد قمر. ويجلس علي دكةبدلاء الفريق كل من : صبري رحيل، مانجا، إسلام جمال، الزنفلي، أيمن الغباشي، هشام محمد، أحمد حجي .

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كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثي هجومي يقود تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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